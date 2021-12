Montella su Ibra: "Ha la mentalità sempre competitiva, per questo riesce a fare così bene anche a 40 anni"

Zlatan Ibrahimovic continua a fare la differenza anche a 40 anni. Di questo tema ha parlato anche Vincenzo Montella, ex allenatore rossonero, il quale ai microfoni di Radio Rai ha dichiarato: "Se non pensassi che fosse Ibra direi di sì, ma ha la mentalità sempre competitiva e per questo riesce a fare così bene" riporta tuttomercatoweb.com.