Montolivo e la permanenza al Milan: "Non ho mai rifiutato un trasferimento"

Nella lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, Riccardo Montolivo ha parlato così sulla sua permanenza al Milan nonostante fosse finito ai margini del progetto rossonero: "Sono rimasto per motivi diversi. A fine luglio, dopo la non convocazione per la tournée, mancavano una manciata di giorni alla fine del calciomercato, che quell’estate chiudeva a Ferragosto. A gennaio poi era iniziato uno stillicidio di voci. Io stavo bene, sto bene, ma qualcuno iniziava a non crederci: come se non si volesse contraddire il Milan e puntare su di me. Comunque sia chiaro: non ho mai rifiutato un trasferimento".