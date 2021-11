Montolivo esalta Tonali: "In questo momento è il miglior centrocampista del Milan e forse anche del campionato"

Nella lunga intervista rilasciata a Tuttosport, Riccardo Montolivo, ex centrocampista rossonero, ha parlato anche di Sandro Tonali. Ecco le sue parole: "La sua crescita è stata esponenziale, in questo momento è il miglior centrocampista del Milan e forse anche del campionato. La cosa che mi ha colpito di più è la presenza che ha in campo, il suo peso specifico in ogni singola giocata. Adesso nel Milan se o non c’è Sandro Tonali si sente. Cos'è cambiato rispetto all'anno scorso? La differenza sta nella pressione, fare una giocata nel Brescia è diverso che farla nel Milan. C’è chi si adatta subito, chi ci impiega una stagione. E dentro le pressioni c’è anche il prezzo del cartellino, i paragoni, le aspettative, il poco impiego perché gli altri fanno meglio di te, ogni volta che hai un’occasione devi riuscire a dimostrare. Quest’anno ha cominciato il ritiro con un’altra consapevolezza e ora sono venute fuori tutte le sue qualità".