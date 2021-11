Montolivo: "Le difficoltà del Milan in Champions? Ha pagato l’inesperienza, ma per me non ha fatto male"

Ai microfoni di Tuttosport, l'ex rossonero Riccardo Montolivo ha commentato così le fatiche del Milan in Champions: "Per me non ha fatto male, ha pagato l’inesperienza e gli episodi lo dimostrano. Quasi tutti i giocatori erano all’esordio in questa competizione e hanno giocato contro potenziali finaliste… Sono convinto che l’anno prossimo non succederà".