Montolivo: "Pioli ha dato un calcio moderno al Milan"

Riccardo Montolivo, doppio ex di Fiorentina e Milan, ha parlato così al Corriere Fiorentino di Vincenzo Italiano e di Stefano Pioli in vista del match di sabato tra viola e rossoneri: "Tra i due allenatori che danno di più alle loro squadre. Mi piace Italiano e la velocità nel dare l’impronta alla squadra, la sa fare stare in campo, ha un gioco. Pioli invece ha dato un calcio moderno al Milan, in attacco non dà punti di riferimento".