Monza, Brocchi: "Paletta darà un apporto fondamentale"

Ai microfoni di Sky Sport durante il programma Area C, Cristian Brocchi è intervenuto per parlare del suo Monza, capolista in solitaria nel proprio girone di Serie C. Tra le parole sulla squadra, in particolare l'ex centrocampista rossonero ha parlato proprio di un ex difensore milanista ora al Monza, ovvero Gabriel Paletta. Queste le sue parole:

"Paletta? Ragazzo umile e disponibile, il suo apporto è fondamentale, e qui ha trovato, nei ragazzi, le stesse sue qualità."