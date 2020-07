Monza, Brocchi su Pioli: "Conferma strameritata, sta facendo un grandissimo lavoro"

Intervenuto a SkySport24, Cristian Brocchi, tecnico del monza, ha commentato così il rinnovo di Pioli al Milan: "Rinnovo giusto, Pioli ha dimostrato di essere un allenatore con ottime idee. Ha creato anche un ottimo rapporto con il gruppo. Ha avuto delle difficoltà all'inizio come normale che sia per un allenatore che prende in mano una squadra che non ha creato lui, ma adesso sta facendo un grandissimo lavoro che è stato premiato con il rinnovo. E' una conferma strameritata".