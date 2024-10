Monza, Galliani: "Maldini-Inter? Mai parlato con nessuno. Comunque io sono milanista, quindi lasciatemi stare..."

"Il Monza si è sbloccato? Finalmente, menomale..." Così Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, prima dell'ingresso nella sede della Lega Serie A.

Eravate preoccupati?

"Quando si vince, meglio. Però la squadra è importante, poteva non perdere in altre occasioni, ma Nesta non è mai stato in pericolo. Il suo lavoro lo giudico in maniera positiva, anche perché l'ho scelto io".

I consigli di Silvio Berlusconi hanno ancora una loro incidenza

"Pazzesco. Io è tutto l'anno che continuo a dire alla seconda punta e agli altri di scattare verso la porta quando il pallone è diretto a Djuric perché tanto lui la spizza sempre, è l'attaccante che vince più contrasti aerei nei primi cinque campionati europei. Ricordo sempre il gol di Pessina a Salerno, fu proprio così. A Nesta ho detto che l'unico schema su cui lavorare è questo: lancio lungo del portiere, spizzata di Djuric e gol. Questo è lo schema da applicare".

Con Marotta ha già parlato di Maldini?

"Mai parlato di Maldini con nessuno. Con Daniel parlo tutti i giorni, anche perché ha un problemino alla spalla, ma dovrebbe farcela per domenica".

Ma un Maldini all'Inter fa un effetto un po' strano?

"Ma l'Inter mai ci ha fatto una richiesta, nessuno ha mai parlato. Non esiste: non credo, non lo so... Comunque io sono milanista quindi lasciatemi stare".

Sul fronte societario ci sono novità?

No, nessuna novità. Ma io non seguo questa vicenda: ho già detto che sono oggetto, non il soggetto. In ogni caso non c'è alcuna offerta, andiamo avanti".

Chi vince il campionato?

"Secondo me una tra Napoli, Juventus, Inter e Milan. Saluti..."