Monza, Galliani su Balotelli: "Voglio bene a Mario, ma non lo prenderemo"

All’interno della lunghissima conferenza stampa con la quale il Monza ha deciso di celebrare la promozione in Serie B Adriano Galliani, ad del club brianzolo, ha parlato anche di due vecchie conoscenze milaniste come Mario Balotelli e Zlatan Ibrahimovic oggi sogni di mercato del Monza: “Voglio bene a Balotelli, ma non lo prenderemo. Stiamo pensando a giocatori under. Ibrahimovic? Si può fare tutto, come idea non stiamo seguendo Ibra. Poi se capitano cose imprevedibili può succedere di tutto, il mercato tanto finirà a ottobre probabilmente".