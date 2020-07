Monza, P. Berlusconi: "Ibra non è un sogno, ma lui ha fatto le sue scelte"

Ospite di BinarioSport Paolo Berlusconi, fratello di Silvio e presidente del Monza, ha parlato ancora una volta delle voci sullo sbarco in Brianza di Zlatan Ibrahimovic: "Non è un sogno, più di una volta mio fratello ha dato il via libera ad Adriano (Galliani, ndr), ma giustamente Ibra ha fatto le sue scelte. Poi ricordiamoci che anche il Monza deve sottostare alle regole della B e quindi c'è un tetto di età per i giocatori. 19 più le 2 bandiere, c'è un numero limitato. Ibra avrebbe occupato un posto. Dobbiamo essere attenti e oculati sui giovani, Ibra rimane nei nostri cuori per quanto fatto nel Milan. Non bisogna comunque nascondere che noi vogliamo qualcosa più della salvezza in B: vogliamo lottare per andare in A consapevoli di tutte le difficoltà che ci saranno".