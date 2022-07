Monza, quali sono gli obiettivi prossimi di Adriano Galliani

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

E' un vero e proprio ItalMonza quello che sta nascendo questa estate grazie a Berlusconi e Galliani. Con Stroppa confermato, il club brianzolo sta costruendo un nuovo 3-5-2 per la Serie A, la prima della storia del club. Già definiti acquisti importanti: tra i pali il nuovo portiere sarà Alessio Cragno, Andrea Ranocchia al centro della difesa e Andrea Carboni al suo fianco: per Nicolò Casale, invece, la Lazio è avanti soprattutto per la volontà del giocatore di trasferirsi in biancoceleste. Presi i due nuovi interni di centrocampo. E sono due Nazionali: Stefano Sensi è arrivato in prestito dal Monza, Mattia Pessina in prestito con diritto/obbligo di riscatto dall'Atalanta. Domani sarà il giorno di Samuele Birindelli, laterale destro che arriva a titolo definitivo dal Pisa.

Ora priorità all'attaccante. Galliani ha trovato l'accordo con l'Inter per Andrea Pinamonti ma il giocatore, in questo momento, preferisce per il suo futuro altre soluzioni. Il sogno è Mauro Icardi ma non sarà facile, perché il PSG dovrebbe contribuire in maniera importante all'ingaggio e l'argentino accettare la destinazione brianzolo. L'obiettivo più concreto è Andrea Petagna, in questo momento vice Osimhen a Napoli. Poi sarà da prendere anche una seconda punta.