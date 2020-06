Morace: "Ibra non è imprescindibile per il Milan"

Carolina Morace, ex allenatrice del Milan Femminile, ha parlato ai microfoni di Sky Sport di Ibrahimovic e di Pioli: "Non è vero che Ibrahimovic è imprescindibile per il Milan, perchè senza di lui la squadra ha vinto due partite su due e ha segnato 6 gol. Secondo me è proprio la squadra di Pioli che ha capito quello che voleva il tecnico. Ibra rimane un campione e un leader, però i numeri sono dalla parte di Pioli".