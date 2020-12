Morace: "Il Milan è la squadra che gioca il calcio più bello"

Carolina Morace, ex allenatrice del Milan Femminile, ha parlato così della prima squadra maschile di Stefano Pioli a Pressing: "Il Milan di Pioli è la squadra che gioca il calcio più bello. Ha tanti giocatori che possono saltare l'uomo, cosa che per esempio l'Inter non ha. Il Milan gioca bene e ha un bravo allenatore. Contro la Lazio era difficile, i biancocelesti hanno pareggiato, ma poi è venuto fuori di nuovo il Milan".