Morfeo: "Diaz deve essere più spietato vicino alla porta, che bella la favola di Messias"

In merito ai trequartisti rossoneri, Domenico Morfeo, ex giocatore del Milan, ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Pioli è bravo a utilizzare il trequartista. Gli mette alle spalle una barriera di due mediani in modo che lui possa sentirsi sicuro di rischiare la giocata più difficile. Diaz mi piace, ha fantasia, ha dribbling secco, ma deve essere più spietato vicino alla porta. Seguo con interesse la favola di Messias, perché nessuno ci avrebbe scommesso un euro. È la dimostrazione che i sogni, attraverso il lavoro e l’impegno, si possono sempre realizzare. E chissà che Messias non diventi decisivo come un autentico fuoriclasse".