Morfeo sulla corsa scudetto: "Il Milan può concentrarsi solo sul campionato, è un vantaggio non da poco"

Chi favorito tra Milan e Inter per lo scudetto? Il doppio ex Domenico Morfeo ha spiegato alla Gazzetta dello Sport: "L’Inter ha una rosa più ampia e con maggiore qualità, ma il Milan gioca davvero bene e sempre a ritmi alti. Inoltre c’è la variante Champions, che non va mai dimenticata. L’Inter ha il doppio impegno con il Liverpool, i rossoneri possono concentrarsi soltanto sul campionato. È un vantaggio non da poco".