Mourinho su Balotelli: "Lo adoro ma potrebbe essere meglio di ciò che è"

osé Mourinho non dimentica Mario Balotelli. Attraverso le frequenze di RMC Sport France, l'ex tecnico dell'Inter e del Manchester City ha parlato dell'attaccante ora al Marsiglia. "Balotelli? Potrebbe essere meglio di quello che è. Recentemente ho detto la stessa cosa a uno dei miei giocatori. E lui mi ha risposto: 'Ha ragione, ma amo essere quello che sono'. Certi giocatori hanno questa mentalità, a loro piace essere quello che sono. A volte succede anche perché chi sta intorno a loro non li aiuta, ma io adoro davvero Mario. Poteva essere migliore, ma è bravo. Ha vinto campionati in Inghilterra e Italia, ha vinto la Champions e sarà meglio in futuro, perché è un giocatore accattivante", le parole dello Special One.