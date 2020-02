N. Forest, Adrian Galliani: "Lupi è il miglior tecnico che abbia mai avuto"

Adrian Galliani, nipote di Adriano, ex a.d. del Milan, è diventato un nuovo calciatore del Nottingham Forest. Il giovane centrocampista, con un passato nelle giovanili rossonere, ha parlato a Tuttomercatoweb.com del suo percorso al Milan: "Ho fatto un anno e mezzo da tesserato, tre anni in totale. Ho avuto a lungo mister Lupi, il migliore mai avuto, ho una stima per lui incredibile".