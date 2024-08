Nella notte l'esordio di Giroud con la maglia degli LA FC: ecco come è andata

Per un nuovo numero 9 del Milan che segna, ce n'è uno che dall'altra parte del mondo fa il suo esordio con la sua nuova squadra. Nella notte che ha seguito il trofeo Silvio Berlusconi, Olivier Giroud ha esordito con la maglia dei Los Angeles FC nella vittoria sui San jose Heartquakes in Leagues Cup.

L'attaccante francese è entrato in campo al 71' sul risultato già ipotecato di 4 a 1 per la compagine californiana. Non saranno stati 19 minuti indimenticabili, visto che l'ex Milan ha toccato appena 4 palloni, ma saranno sicuramente serviti per iniziare timidamente a tornare in condizione, anche perché era quasi un mese che Giroud non giocava una partita ufficiale.

La pagella dei colleghi di sofascore è comunque positiva (6.5), ma i tifosi del Los Angeles si aspettano sicuramente di più da Olivier Giroud nel corso di questa stagione.