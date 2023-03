Nesta: "Bravo Pioli, con la difesa a tre ha restituito compattezza alla squadra"

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca 2023

In merito alla difesa a tre del Milan, l'ex rossonero Alessandro Nesta ha spiegato alla Gazzetta dello Sport: "Pioli ha ridato un senso che il Milan aveva perso, sembrava una squadra sparpagliata, che non pressava più come sapeva. Così ha restituito compattezza, che poi non ha cambiato troppo: con qualche accorgimento ha ridato ordine. I ruoli sono più o meno gli stessi. Un applauso a Pioli: si è dimostrato umile, si è interrogato e ha cambiato. Il successo non l’ha reso presuntuoso".