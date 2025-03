Nesta: "Contro la Roma la peggior partita della mia carriera. Prima del Milan avrei potuto firmare con l'Inter"

Alessandro Nesta, ex difensore di Lazio e Milan, è stato intervistato da Amazon Prime Video per il programma Fenomeni. L'attuale tecnico del Monza ha parlato del suo addio con la società biancoceleste, svelando particolari retroscena prima del suo arrivo definitivo al Milan. Queste le sue dichiarazioni:

"La partita con la Roma fu la peggior partita della mia carriera con la maglia della Lazio e in generale. Quella partita mi ha cambiato la vita, perché da li in poi ho messo qualcosa di diverso quando giocavo, mi ha fatto crescere perché li ho preso la prima batosta della mia carriera, e in quel momento ho capito che il talento non basta, bisogna mettere qualcos'altro e il giocatore di un certo livello".

L'addio alla Lazio

"Sapevo che quello era il mio ultimo anno con la Lazio, erano otto mesi che non prendevamo lo stipendio, eravamo a pezzi, il club da un punto di vista finanziario aveva tanti debiti. Io venivo dal settore giovanile, e se mi avessero venduto sarebbe stata una plusvalenza. È stato un anno difficile, all'inizio pensavo all'Inter, avevano parlato col club nerazzurro per mandarmi li, l'anno prima avevo detto di no al Real Madrid".