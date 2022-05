Nesta: "Il Milan ha fatto qualcosa di speciale. Sono andati via giocatori importanti, ma nessuno ha fatto drammi"

MilanNews.it

Intervenuto alla Hall of Fame del Calcio Italiano, l'ex difensore di Lazio e Milan Alessandro Nesta ha parlato dei temi più attuali del calcio italiano. Queste le sue dichiarazioni raccolte da TMW, a partire ovviamente dal Milan campione d'Italia: "Il Milan ha fatto qualcosa di speciale, perché sulla carta partiva come terza-quarta forza del campionato. Faccio i complimenti a Pioli, Maldini e Massara, che hanno creato i presupposti per vincere".

La difesa rossonera ha dato ottimi segnali.

"Concordo. Il gioco del Milan quest'anno ha valorizzato anche tanti singoli, in difesa penso a Kalulu e Tomori per esempio".

Cosa l'ha colpita di più durante la stagione rossonera?

"I dettagli sono due-tre: sono andati via giocatori importanti, ma nessuno ha fatto drammi. Li hanno accompagnati alla porta e li hanno ringraziati, così si fa in un grande club. Seconda cosa: il Milan non si è mai lamentato di nulla e ci ha sempre creduto. Lamentarsi crea alibi ai giocatori".

Questo Milan potrà aprire un ciclo come il suo?

"Berlusconi alzava l'asticella ogni anno, non è facile. Il Milan di oggi è costruito con meno spese e meno investimenti, seppur con un'identità ben precisa. Sarà difficile confermarsi, ci sono anche gli avversari. Vediamo per esempio come si muoverà sul mercato la Juventus".