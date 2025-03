Nesta sui Maldini: "Troppo facile attaccare Daniel perché figlio di Paolo. Se gioca nell'Italia..."

Il tecnico del Monza, Alessandro Nesta, ha presentato oggi in conferenza stampa la prossima sfida contro il Cagliari: "Quello che chiedo è di non abbassare il livello neanche minimamente. E poi ripeto la frase più brutta del mondo: cioè che finché la matematica non ci condanna dobbiamo provarci. Non avrei mai voluto dirla ma è così. Abbiamo analizzato le partite fatte e il calcio ti porta sempre qualcosa di imprevisto e in poco tempo devi trovare la soluzione giusta".

Cosa pensa della prestazione con l'Italia di Daniel Maldini e le critiche ricevute?

"Ritengo che sia troppo facile attaccarlo perché è figlio di Paolo. Ma lui deve fare un salto e di questo ne è consapevole. Ogni tanto sbaglia la giocata e si perde ma deve crescere. Però se gioca con l'Italia c'è un motivo".