Nesta: "Via tanti top dalla Serie A? Il calcio segue i soldi. E i soldi in questo momento non sono in Italia"

Intervistato dal Corriere della Sera, l'ex rossonero Alessandro Nesta ha commentato così l'addio di diversi top giocatori come Cristiano Ronaldo, Donnarumma, Lukaku e Hakimi dal nostro campionato: "Il calcio italiano all’estero resta sempre amatissimo, ma è innegabile che abbia perso parecchi protagonisti con questa fuga di massa. È un danno d’immagine e tecnico. Penso alla crescita dei giovani, che maturano prima in un contesto tecnicamente più elevato. Ma così è: il calcio segue i soldi. E i soldi in questo momento non sono in Italia".