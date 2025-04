Newcastle, Tonali non si ferma più: super gol al volo contro il Manchester United

vedi letture

Gli ex

Oggi alle 13:20 Gli ex

Dopo le ottime prestazioni con la Nazionale, Sandro Tonali continua a incantare, scrivendo la sua storia anche in Inghilterra. Nell'ultimo turno di Premier League il centrocampista italiano ha dato il via alla goleada (4-1) del Newcastle contro il Manchester United. Garnacho tiene aperta la partita nel primo tempo pareggiando la rete dell'ex Milan Sandro Tonali con un gran destro al volo angolato a fin di palo, nel secondo tempo non c'è storia.

Una doppietta di Barnes e il poker di Bruno Guimaraes sanciscono la figuraccia dei Red Devils, che sprofondano sempre più giù in classifica. I Magpies invece volano alto e restano agganciati al treno Champions League, ritornando al quarto posto della Premier League e tenendo alle spalle il Manchester City e Guardiola.