Niang saluta l'Empoli dopo la salvezza: "Grazie azzurri, non vi dimenticherò mai"

Il suo gol contro la Roma nel recupero ha regalato la salvezza all'Empoli, condannando il Frosinone alla Serie B. Adesso le strade di M'Baye Niang (29 anni) e dell'Empoli sono destinate a separarsi, con l'attaccante protagonista della storica salvezza dei toscani che appare destinato a lasciare gli azzurri il prossimo 30 giugno, Niang non ha raggiunto il numero di presenze necessarie assieme alla salvezza per far scattare rinnovo automatico fino al 2025 e le possibilità che possa restare sono veramente basse.

Lo stesso attaccante franco-senegalese classe 1994, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato un post che sembra sancire l'addio: "Grazie azzurri, grazie Empoli. Abbiamo fatto qualcosa di pazzesco, non vi dimenticherò mai".