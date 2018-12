Nizza, pugno duro di Vieira con Balotelli: non convocato col Guingamp

Pugno duro di Patrick Vieira con Mario Balotelli. Dopo le tensioni delle ultime settimane, col pesante sfogo di 'SuperMario' ("Non facciamo due passaggi di fila, voglio tornare in un top club"), l'allenatore del Nizza ha deciso di non convocare l'attaccante per la sfida di Coppa di Lega in programma domani contro il Guingamp. Pura scelta tecnica, visto che Balotelli ieri si era regolarmente allenato.