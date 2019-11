Nocerino: "Bennacer è forte, ma non ci dimentichiamo di Biglia"

Nella lunga intervista rilasciata a Tuttosport, l'ex rossonero Antonio Nocerino ha parlato così di Ismael Bennacer: "E’ forte, ha fatto bene a Empoli e ha fatto benissimo in nazionale. Non ci dimentichiamo di Biglia, che è un giocatore di esperienza e personalità e in questo momento, oltre ai giovani forti, c’è bisogno di chi sappia guidare la barca nelle tempeste. In questo Milan, secondo me, c’è bisogno di persone che si assumano le responsabilità e che aiutino i giovani a crescere".