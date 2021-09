Nocerino: "Il Milan è una delle squadre che gioca meglio in Italia, Pioli è bravissimo"

In vista di Juventus-Milan, la redazione di TuttoJuve.com ha contattato il doppio ex Antonio Nocerino, il quale ha parlato così del match tra bianconeri e rossoneri: "Se la sfida con il Milan può svoltare la stagione bianconera? No, perché siamo solo all'inizio. Di sicuro può aiutare i giocatori ad uscire da un avvio di stagione non esaltante, potrebbe esser importante per dare fiducia e consapevolezza a questo gruppo. Non sarà facile però, il Milan ha avuto una crescita impressionante e ad oggi è una delle migliori squadre d'Italia per tipo di gioco espresso. Pioli è un allenatore bravissimo in grado di migliorarsi di anno in anno, contro la Lazio ha cambiato tanti giocatori ed è riuscito a fare una partita incredibile. I rossoneri sono un po' avanti per i meccanismi ormai rodati, la Juve non è ancora a questo livello. Pronostico? Non si può mai parlare di favoriti, perché queste sfide le valuto come quelle di Champions. Queste non sono mai partite normali, l'atmosfera e la qualità in campo sono difficili da indicare con certezza alla vigilia. Per me sarà una partita da tripla".