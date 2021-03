Nocerino: "Il Milan mi ha dato emozioni ogni giorno. La soddisfazione più grande è stata aver fatto ricredere gli scettici"

Antonio Nocerino, ex giocatore rossonero, intervistato da Carlo Pellegatti per il suo canale YouTube, ha commentato così i suoi anni al Milan: "Quando sono arrivato al Milan, ho preso il 22 e si è detto di tutto visto che era stata la maglia di Kakà. La mia più grande soddisfazione è stato far ricredere chi era scettico al mio arrivo. La tripletta contro il Parma è stata fantastica, mai avrei pensato di fare tre gol in uno stadio come San Siro. Il Milan mi ha dato emozioni ogni giorno, sono ancora molto legato a tutto l'ambiente rossonero. Umanamente è un altro mondo, la gente che lavora al Milan è di un altro pianeta. Quando arrivi al Milan, devi pensare solo a giocare, tutti ti trattano come se fossi un loro figli. Per questo, andare via da questa società non è mai facile. Non è facile trovare certe cose in altri ambienti. Il mio sogno era finire la carriera al Milan, mi sentivo uno di loro. In quel periodo, dopo i tanti addii, non c'erano grandi campioni, eravamo tanti giocatori normali con una maglia più grande di noi. Da lì sono iniziati gli anni difficili del Milan. Io ho sofferto tanto perchè non davamo quello che il Milan meritava. Non eravamo campioni, avevamo bisogno dell'aiuto di grandi campioni".