Nocerino su Juve-Milan: "Prevarranno la tecnica e la tattica, a fare la differenza saranno gli episodi"

"Juve-Milan? Mi aspetto una partita poco intensa, prevarranno la tecnica e la tattica. A fare la differenza saranno gli episodi. Potrà succedere di tutto, entrambe partono da zero e possono fare bene". Così a TuttoMercatoWeb il doppio ex di Juventus e Milan, Antonio Nocerino. "Mi piacerebbe vedere una bella partita. Sono legato ad entrambe le squadre. Spero sia una partita interessante. Ma a fare la differenza saranno i dettagli. Un calcio piazzato, un guizzo. I calciatori di qualità beneficeranno di questo momento delicato. Non è facile riprendere dopo tre mesi e giocarsi la finale di Coppa Italia".