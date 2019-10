Nocerino sul Milan: "Spiace vederlo così, Boban e Maldini sono una garanzia"

Antonio Nocerino, ex giocatore del Milan, ha commentato così il momento del Milan ai microfoni di Retesport: "Mi dispiace vederlo così - riporta corrieredellosport.it -. Sta vivendo sei anni di alti e bassi, dispiace vederlo così pensando a quello che ha fatto invece in passato. Boban e Maldini per me sono una garanzia, sono persone molto intelligenti e che vivono il calcio, spero possano riportare il Milan dove realmente merita. L'esonero di Giampaolo? Il Milan avrebbe dovuto mettere in conto che ci sarebbe voluto del tempo per dare un’identità alla squadra. La Juve con Sarri non ha avuto bisogno di tempo perché ha giocatori di un altro pianeta. I rossoneri avrebbero dovuto avere pazienza, ma il calcio non ti dà tempo".