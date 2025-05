Non è detto che Giampaolo resti al Lecce nonostante la salvezza raggiunta

Il Lecce ha fatto la storia. Con la vittoria contro la Lazio all'ultima di campionato, il club salentino ha potuto festeggiare la terza salvezza consecutiva in Serie A, eventualità mai accaduta prima nella storia del club pugliese. L'obiettivo raggiunto dai salentini ha portato anche all'attivazione dell'opzione di rinnovo per il tecnico Marco Giampaolo, allenatore subentrato in corsa dopo l'esonero di Luca Gotti.

Sulla carta, quindi, dopo una clamorosa salvezza e un rinnovo di contratto, l'allenatore del Lecce del prossimo anno dovrebbe essere ancora Giampaolo. La realtà però racconta di un incontro che andrà in scena nei prossimi giorni. Un summit in cui allenatore e società si parleranno, si confronteranno, metteranno in tavola idee e pensieri per il futuro e poi verrà presa una decisione di comune accordo, dopo aver capito se esistono i presupposti per proseguire nella striscia record di salvezze.

"Adesso torniamo a Lecce, rimango a Lecce qualche giorno perché mi piace. Il Salento è bellissimo, farò qualche giro, sono rimasto affascinato. Ha un sapore antico di altri tempi, abito in centro ma non ho mai fatto una passeggiata, ne approfitto per conoscere meglio la città. Poi andrò in barca, poi vediamo. Non programmo niente, il futuro era oggi", aveva detto lo stesso Giampaolo dopo la vittoria con la Lazio parlando del proprio futuro.