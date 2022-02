Novellino: "Brahim Diaz è tornato in gran forma"

Ai microfoni di tuttomercatoweb.cm, Walter Novellino, ex giocatore del Milan ed ex allenatore della Sampdoria, ha rilasciato queste parole sul match di domenica tra rossoneri e blucerchiati: "La squadra del mio cuore, contro il Milan abbiamo spesso ottenuto bei risultati. Ora con Giampaolo la Samp è cambiata e si è rinforzata. Deve far attenzione perché se ti apri il Milan ha giocatori che dentro le linee ti fanno male. C'è anche Diaz che... mamma mia. E' tornato in gran forma".