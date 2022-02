Walter Novellino non ha dubbi. "Questo Milan se la gioca fino alla fine per lo scudetto". I rossoneri hanno sempre più entusiasmo dopo la vittoria netta di ieri contro la Lazio. "E' una squadra che gioca bene - dice a Tuttomercatoweb.com - sa attaccare e difendere ottimamente, ha preso conoscenza dei suoi mezzi e credo sia una concorrente per vincere lo scudetto, con Inter e Napoli. Ma non tralascio la Juve che zitta zitta e con con Vlahovic potrebbe ancora dire la sua"

Il Milan ha qualcosa in meno, rispetto alle altre in corsa per il titolo?

"Sento dire questa cosa ma non capisco perchè. Cosa ha in meno, l'esperienza? Non so, ha un giocatore, Leao, che crea superiorità numerica ed è eccezionale. Tante altre squadre propongono un palleggio in orizzontale noioso, il Milan sa verticalizzare e andare uno contro uno. Anche l'Inter mi piace perchè ha un'idea di gioco di profondità. Quando hai qualità è dura per le altre competere. Il Napoli anche sa mettere in condizioni i suoi uomini di andare uno contro uno e i partenopei in questo hanno le caratteristiche adatte".