Novellino sul Milan: "Non si vede ancora la mano di Fonseca. Leao? Va recuperato"

L'ex rossonero Walter Novellino, intervistato da Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, ha commentato così la sfida di stasera tra Milan e Napoli: "Il Napoli è una squadra che dicono faccia fatica, ma è primo, figuriamoci quando non farà fatica. La gara di stasera è importantissima, Conte la sta preparando con le ripartenze e le verticalizzazioni. Lui fa un possesso palla in verticale, poi il Napoli ha qualità soprattutto sugli esterni. L'importante è vincere, non partecipare. Il Napoli è una squadra concreta, determinata e sa il fatto suo.

Il Milan? Ancora non si vede la mano dell'allenatore, ancora non ho visto il calcio champagne a cui vorrebbe far riferimento Fonseca. Leao? Fonseca deve parlargli e deve recuperarlo, ma dipende molto da Ibrahimovic che ancora non fa da spola tra squadra e società".