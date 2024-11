Nuovo stadio Milan, Paolo Berlusconi: "Dico San Siro, ma solo se riuscisse a soddisfare le esigenze finanziarie del club"

Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Paolo Berlusconi, ex vicepresidente del Milan e attuale presidente onorario del Monza, ha rilasciato queste parole sulla questione del nuovo stadio rossonero: "Meglio lottare per San Siro o andare a San Donato? Il milanista ha vissuto troppe serate magiche a San Siro. Se ci fosse la bacchetta magica per farla diventare un’operazione commerciale come si deve, dico diecimila volte San Siro. Non c’è partita. Ma solo se riuscisse a soddisfare le esigenze finanziarie del club”.

A proposito di stadio, stasera Paolo Berlusconi ha rivelato che non sarà all'U-Power Stadium per la sfida contro il Milan: "No, non ci sarò. Soffro troppo. Tifo per un pareggio. Il cuore alla base è milanista, ma è diventato anche monzese”.