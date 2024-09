Ocampos saluta il Siviglia: l'ex Milan si trasferisce in Messico

vedi letture

Gli ex

Oggi alle 18:40 Gli ex

Lucas Ocampos è ormai a un passo dall'addio al Siviglia. L'ex giocatore di Milan e Genoa diventerà nelle prossime ore un nuovo acquisto dei Rayados de Monterrey: gli andalusi e i messicani hanno raggiunto un accordo di principio ieri sera e si prevede che l'ufficialità del trasferimento non tarderà ad arrivare. I Rayados hanno alzato l'offerta iniziale di quattro milioni più variabili per arrivare alle cifre richieste dagli spagnoli: 6,5 milioni più bonus.

Nonostante la difficile situazione sportiva e l'importanza dell'argentino nella rosa, il Siviglia sta pensando soprattutto ad alleggerire i conti della società: in questo caso cederà a buon prezzo un calciatore arrivato all'ultimo anno di contratto. Ocampos mancherà sicuramene perché era uno dei capitani, un riferimento e un uomo che non si è mai tirato indietro, mettendo la faccia soprattutto nei momenti brutti. Nella scorsa stagione ha ricoperto più ruolo senza mai lamentarsi, tutto per il bene del Siviglia.

I suoi numeri: 208 partite ufficiali, con 44 gol e 22 assist in cinque stagioni. Ha vinto due volte l'Europa League e ha disputato quattro volte la Champions League. È stato anche protagonista della stagione del record di punti in campionato, ottenuto sotto la direzione di Julen Lopetegui. Trovare un sostituto all'altezza sarà molto difficile.