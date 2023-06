Oddo e l'addio al calcio di Ibra: "E' un giorno triste per te e per la gente che ti ha amato"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo l'annuncio di Zlatan Ibrahimovic di lasciare il calcio giocato, Massimo Oddo, suo ex compagno di squadra al Milan, ha pubblicato questo messaggio su Instagram per esaltare la straordinaria carriera dello svedese: "Prima o poi quel giorno arriva per tutti, è un giorno triste per te, è un giorno triste per la gente che ti ha amato, ma la tua storia l’hai scritta a caratteri maiuscoli".