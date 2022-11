Oddo: “Solidale con le proteste, ma le regole sono fatte per essere rispettate”

Fonte: tuttomercatoweb.com

Massimo Oddo, ex difensore e campione del Mondo azzurro nel 2006, ha parlato al Corriere della Sera delle proteste che hanno avuto luogo in Qatar: “Da capitano della Lazio avevo una fascia personalizzata, la Lega - ai tempi - ne impose una ufficiale. Non mi piaceva per niente ma le regole esistono per essere rispettate. E quindi… non c’è discussione. Diritti? Certo, in questo caso è diverso, ci mancherebbe. Non mi faccia dire quello che penso realmente, sarei impopolare. Il terreno della politica diventa scivoloso. Lasciatemi il terreno verde del mio sport, che è meglio”.