Oktoberfest beffardo per l'ex Lehmann: fermato per guida in stato di ebrezza

Brutta disavventura per Jens Lehmann: l'ex portiere del Milan è stato arrestato dopo aver preso parte all'Oktoberfest, venendo fermato per guida in stato d'ebbrezza. Per chi non lo sapesse, si tratta di un popolare festival che si tiene a Monaco di Baviera, in Germania, dal penultimo fine settimana di settembre al primo di ottobre: è l'evento più famoso ospitato in città, nonché la più grande fiera del mondo, con mediamente 6 milioni di visitatori ogni anno e un consumo di 7,5 milioni di boccali di birra.

Fermato ad un controllo, si legge nel verbale, i poliziotti avrebbero percepito un fortissimo odore di alcol, difficoltà a restare in equilibrio e test dell'etilometro avvenuto con più di una difficoltà, a tal punto che Lehmann "non riusciva nemmeno a soffiare". Il tedesco - accusato di guida in stato d'ebbrezza - è stato così condotto in centrale dalle forze dell'ordine e gli è stata ritirata la patente, venendo rilasciato il giorno successivo all'arresto.

Lehmann, da portiere ha difeso i pali di Schalke 04, Milan, Borussia Dortmund, Arsenal e Stoccarda, collezionando inoltre 61 presenze con la Germania. Un flop l'avventura in Serie A: disputò appena 6 partite venendo ceduto durante il mercato di gennaio al Dortmund.