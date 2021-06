Il 16 giugno 1976, in un match di Coppa Italia contro la Sampdoria, Luciano Chiarugi metteva a segno la sua ultima rete in rossonero. L'attaccante italiano, in 4 stagioni con la maglia del Milan, ha messo a segno 60 gol in 155 presenze vincendo 1 coppa italia e 1 coppa delle coppe.