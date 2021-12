On this day - 3 dicembre 2008: Sheva segna alla Lazio la sua ultima rete con la maglia del Milan

Il 3 dicembre 2008, Andriy Shevchenko ha siglato il suo ultimo gol in maglia rossonera: era un Milan-Lazio di Coppa Italia e l'ucraino segnò al 77' con un bel sinistro a giro da fuori area che si insaccò all'angolino alle spalle del portiere biancoceleste Muslera. Il match, valido per gli ottavi di finale, si concluse 2-1 per la Lazio dopo i tempo supplementari.