OTD - Shevchenko e quel Pallone d’Oro conquistato con ampio merito

Era il 13 dicembre 2004 quando l'ex giocatore del Milan, Andriy Shevchenko conquistava con pieno merito il Pallone d'Oro. L'attuale allenatore del Genoa si classificò primo con 175 punti davanti a Deco (139) e Ronaldinho (133). All'epoca Shevchenko era uno dei migliori attaccanti in circolazione e arrivava da due annate ottime dove vinse Champions League (nel 2003) e campionato da capocannoniere con 24 reti segnate (nel 2004). Questo premio rese merito a quello che il grande Milan di Carlo Ancelotti stava facendo in quegli anni. L'anno precedente, con il Diavolo sul tetto d'Europa, il premio fu assegnato in maniera discutibile a Pavel Nedved e non a un giocatore rossonero. Poi però arrivò con merito il trofeo per l'ucraino, festeggiato a San Siro con tutta la squadra e con i presenti allo stadio nel giorno della celebrazione. Sheva, un attaccante strabiliante che in quel periodo era al top della forma. Vinse con merito quel riconoscimento. Shevchenko è anche il penultimo giocatore del Milan a riuscire a vincere il Pallone d'Oro. Dopo di lui lo vinse anche Ricardo Kakà nel 2007.

