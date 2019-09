Owen attacca Capello: "Pagato bene per rovinare il calcio inglese"

Michael Owen, ex calciatore di Liverpool e Inghilterra, ha raccontato la sua vita nella sua autobiografia Reboot. Tantissimi gli episodi narrati, tra cui il rapporto complicato con Fabio Capello: "Non solo mi ha fatto finire la carriera in nazionale senza una spiegazione, ma è anche stato uno dei peggiori allenatori dell’Inghilterra di tutti i tempi. Secondo me ha causato danni enormi alla mia carriera e al calcio inglese in generale. E lo hanno pagato benissimo per farlo".