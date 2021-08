Padova, Pavanel su Antonio Donnarumma: "Si è messo in gioco, son convinto ci darà una mano"

Il Padova era alla ricerca di un portiere, e la soluzione si è presentata con il fratello del campione di Europa Gianluigi Donnarumma: Antonio Donnarumma, infatti, ha sposato i colori biancoscudati.

Di questo, come riferisce Il Mattino di Padova, ne ha parlato il tecnico dei veneti Massimo Pavanel: "Si è messo in gioco sotto tanti profili, e quindi siamo convinti che possa darci una mano. E' andato a sistemare un reparto dove dovevamo inserire un altro estremo difensore, anche se Vannucchi sta comportandosi molto bene. Vediamo come sta, di Vannucchi ho conoscenza da un mese e mezzo e sono contento di lui, ma indipendentemente da chi giocherà mi sento tranquillo in quel ruolo. Se hai due portieri bravi e motivati, sei sempre in mani sicure".