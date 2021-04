Pancaro: "Grande lavoro di Maldini. Il calcio italiano ha bisogno di persone come lui"

Ai microfoni di Tuttosport, Giuseppe Pancaro, ex terzino del Milan, ha commentato così il lavoro da dirigente di Paolo Maldini: "Sono veramente contento di quello che sta ottenendo, è un uomo dai valori straordinari, di uno spessore umano incredibile: il calcio italiano ha bisogno di persone come lui. Maldini sta lavorando benissimo. Il Milan per scelta di giovani di talento e di prospettiva è una delle società che ha operato meglio. Già quando giocavamo insieme si capiva che in futuro avrebbe potuto fare bene in qualsiasi ruolo".