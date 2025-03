Panchina Milan, Capello: "Alternative ad Allegri? Gasperini merita una chance in una big. Magari De Zerbi è pronto a tornare..."

Con Sergio Conceiçao destinato a salutare il Milan al termine di questa stagione, nelle ultime settimane si parla tanto del futuro della panchina rossonera e sono tanti i nomi che vengono accostati al Diavolo. Al momento la pista più calda sembra essere quella che porta al ritorno a Milanello di Massimiliano Allegri, ma il livornese non è l'unico candidato. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Fabio Capello, ex tecnico milanista, ha spiegato:

"Alternative ad Allegri? Resto sugli italiani. Conte è una garanzia, anche se non so se possa o voglia muoversi da Napoli. Una chance in una big la meriterebbe Gasperini, che mi pare sia in uscita dall’Atalanta. De Zerbi? È molto sponsorizzato, quindi immagino pure bravo. Comunque, la mia stima per De Zerbi è salita molto da quando lavora all’estero: ha avuto il coraggio di uscire dall’Italia e accumulare esperienza prima in Ucraina, poi in Premier e in Ligue 1. Magari oggi è pronto a tornare".