Panucci: "Bene il rientro di Theo, ma il Milan deve essere squadra oggi"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Presente negli studi di Infinity, Christian Panucci ha parlato della sfida tra il Milan e il Chelsea che inizierà alle 21 a San Siro: "Il Milan deve essere squadra oggi, è vero che rientra Theo Hernandez ma se non sei squadra non ce la fai contro questo Chelsea. In Europa non siamo competitivo anche a causa degli stadi non di proprietà, ne ha parlato Maldini e ha ragione, questo è lo specchio del fatto che non possiamo competere al momento".