Paolo Berlusconi: "Rivedere Galliani al Milan sarebbe bello, ma prima c'è il Monza. Su Ibra super consulente.."

vedi letture

Gli ex

Oggi alle 11:48 Gli ex

Ma in un fantacalcio dirigenziale, Adriano Galliani lo rivedrebbe al Milan? Paolo Berlusconi, ex vicepresidente rossonero e attuale presidente onorario del Monza, ha risposto così a questa domanda della Gazzetta dello Sport: "Iniziamo col dire che noi intendiamo sicuramente continuare con lui, ma chiunque subentri lo deve prendere, sarebbe un suicidio non farlo. Se però così fosse, rivederlo al Milan sarebbe bello, ne saremmo felici. Ma prima ci siamo noi".

Paolo Berlusconi ha poi commentato il nuovo ruolo di Zlatan Ibrahimovic nel Milan: "C’è stata la volontà mediatica di dargli un ruolo da parte della proprietà americana. Una figura che evidentemente pensavano mancasse. Un frontman. Ma credo abbia ancora buoni margini di miglioramento…".