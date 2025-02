Paquetá, che combini? Il brasiliano avrebbe promesso al fratello un'ammonizione come regalo di compleanno

L'imprenditore Bruno Lopez de Moura, in una dichiarazione alla CPI (Commissione Parlamentare d'Inchiesta), ha affermato che Lucas Paqueta, centrocampista del West Ham e del Brasile, ha promesso di farsi ammonire come "regalo di compleanno" per suo fratello Matheus Tolentino. La partita in questione è quella del 12 marzo 2023 contro l'Aston Villa.

L'uomo ha spiegato di essere "a conoscenza preventiva della manipolazione" e per questo ha piazzato una scommessa combinata sulle partite che coinvolgevano l'ex Milan e Luiz Henrique, ex attaccante del Botafogo ora passato allo Zenit San Pietroburgo.

Nel rapporto della CPI si legge che Marlon Bruno Nascimento da Silva ha ricevuto 97.000 R$ da Bruno Tolentino, zio di Paquetá, in cinque transazioni distinte ed è stato responsabile del reclutamento dei giocatori. Bruno Lopez, identificato dal Pubblico Ministero di Goiás (MP-GO) come il capo di una banda accusata di aver manipolato le partite della Serie A e B del Brasileirão nel 2022 e dei campionati statali nel 2023, sostiene inoltre che Marlon sia amico del fratello del calciatore. Mentre il CPI chiederà l'incriminazione dello zio di Paquetá per aver pagato 30.000 R$ a Luiz Henrique quando giocava nel Real Betis per ricevere un giallo, il fantasista ha chiesto al CPI del Senato di rinviare la sua testimonianza. A riportarlo è ESPN.br.